Смолян просят выбрать логотип Лопатинского сада
Администрация центрального парка культуры и отдыха "Лопатинский сад" в Смоленске просит жителей города помочь с выбором логотипа парка.
Свой фирменный знак необходим для обозначения парка в туристических картах, для отражения на сувенирной продукции и т.д. Дизайнеры уже разработали три варианта, из которых и предлагается выбрать:
1) изображение горбатого мостика в парке с деревом и Памятником защитникам Смоленска 1812 года
ФОТО: vk.com/smolpark
2) графическое изображение части горбатого моста, внутреннего водоема парка с лебедем и крепостной стены с памятникам защитникам 1812 года
vk.com/smolpark
3) это логотип в виде обычной и перевернутых букв "Л".
vk.com/smolpark
На момент написания данного материала, за логотип проголосовали 70 человек. 1 и 2 варианты набирали равное количество голосов
ИСТОЧНИК KP.RU