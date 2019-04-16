Смолян просят выбрать логотип Лопатинского сада

16 Апр 16:30 2019-04-16T16:32:03+03:00

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Администрация центрального парка культуры и отдыха "Лопатинский сад" в Смоленске просит жителей города помочь с выбором логотипа парка.

Свой фирменный знак необходим для обозначения парка в туристических картах, для отражения на сувенирной продукции и т.д. Дизайнеры уже разработали три варианта, из которых и предлагается выбрать:

1) изображение горбатого мостика в парке с деревом и Памятником защитникам Смоленска 1812 года

ФОТО: vk.com/smolpark

2) графическое изображение части горбатого моста, внутреннего водоема парка с лебедем и крепостной стены с памятникам защитникам 1812 года

vk.com/smolpark

3) это логотип в виде обычной и перевернутых букв "Л".

vk.com/smolpark

На момент написания данного материала, за логотип проголосовали 70 человек. 1 и 2 варианты набирали равное количество голосов

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ИСТОЧНИК KP.RU