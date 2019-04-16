2019-04-16T17:54:41+03:00
Авто

До конца апреля в Смоленске подлатают дорогу на шести улицах

Работы ведутся круглосуточно
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске продолжается ямочный ремонт, и до конца апреля в городе планируют подлатать асфальт еще на шести улицах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об улицах: Тимирязева, Маршала Жукова, Смольянинова, Большая Краснофлотская, Московское шоссе и Фрунзе.

16 апреля в областном центре уже прошел ямочный ремонт на улицах Исаковского, Урицкого, Попова и Флёновская. С использованием установки «Мадпатчер» прошел ремонт на улицах Кутузова и Бакунина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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