До конца апреля в Смоленске подлатают дорогу на шести улицах
Работы ведутся круглосуточно
ФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске продолжается ямочный ремонт, и до конца апреля в городе планируют подлатать асфальт еще на шести улицах, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Речь идет об улицах: Тимирязева, Маршала Жукова, Смольянинова, Большая Краснофлотская, Московское шоссе и Фрунзе.
16 апреля в областном центре уже прошел ямочный ремонт на улицах Исаковского, Урицкого, Попова и Флёновская. С использованием установки «Мадпатчер» прошел ремонт на улицах Кутузова и Бакунина.
ИСТОЧНИК KP.RU