В Смоленской области горит закрытая свалка
Возгорание произошло в Ярцевском районе [ВИДЕО]
ФОТО: скриншот с видео SigmaTub
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В районе деревни Воротышино под Ярцевом загорелась закрытая свалка, сообщил в своем твиттере редактор местной газеты "Сигма Плюс" Дмитрий Сатанов.
"Мощнейший пожар...Столб дыма виден из двух районов. Вонь страшная, сорокалетние запасы мусора улетают в атмосферу...", - пишет Дмитрий.
Проезд по Духовщинскому шоссе мимо свалки может быть затруднён из-за дыма, предупреждает журналист.
Пожар на свалке в Ярцевском районе Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU