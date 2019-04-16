В Смоленской области горит закрытая свалка

16 Апр 20:01 2019-04-16T20:25:21+03:00

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В районе деревни Воротышино под Ярцевом загорелась закрытая свалка, сообщил в своем твиттере редактор местной газеты "Сигма Плюс" Дмитрий Сатанов.

"Мощнейший пожар...Столб дыма виден из двух районов. Вонь страшная, сорокалетние запасы мусора улетают в атмосферу...", - пишет Дмитрий.

Проезд по Духовщинскому шоссе мимо свалки может быть затруднён из-за дыма, предупреждает журналист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/703604" frameborder="0"></iframe> Пожар на свалке в Ярцевском районе Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU