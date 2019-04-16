2019-04-16T23:10:08+03:00
Общество

С вандалами из Реадовского парка в Смоленске провели беседу

Стражи порядка оперативно отреагировали на появившуюся в СМИ информацию
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
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В Смоленске инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с 15-летними смолянками, уличенными в осквернении Кургана Бессмертия.

Как сообщает региональное УМВД, беседу провели и с родителями подростков. В настоящее время надпись с памятника стерли.

Напомним, подружки, гуляя в Реадовском парке, решили внести свои фамилии в "историю", начертав их на вершине мемориала "Курган Бессмертия". Кто-то из возмущенных смолян сфотографировал это и выложил в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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