Губернатор Смоленской области поделился трогательным фото

17 Апр 06:37 2019-04-17T06:38:20+03:00

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский, не балующий смолян информацией о личном, поделился в соцсетях трогательным фото с подписью "Когда тебя ждут дома".

На снимке запечатлена обувь его домочадцев в прихожей: сапоги жены и разбросанные ботинки двух старших дочерей. Младшая тоже решила "разуться" вместе со всеми и оставила у дверей свои носочки.

«Когда тебя ждут дома… Жена, дочки, я — большая и счастливая семья!))) Правда, моей пары обуви здесь, конечно, нет)))», - написал Алексей Владимирович.

Фото глава региона опубликовал в сообществе «Островский в эфире» в социальных сетях, где ранее смоляне могли увидеть только прямые трансляции и фото с рабочих поездок и мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU