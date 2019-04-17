Губернатор Смоленской области поделился трогательным фото
Губернатор Смоленской области Алексей Островский, не балующий смолян информацией о личном, поделился в соцсетях трогательным фото с подписью "Когда тебя ждут дома".
На снимке запечатлена обувь его домочадцев в прихожей: сапоги жены и разбросанные ботинки двух старших дочерей. Младшая тоже решила "разуться" вместе со всеми и оставила у дверей свои носочки.
«Когда тебя ждут дома… Жена, дочки, я — большая и счастливая семья!))) Правда, моей пары обуви здесь, конечно, нет)))», - написал Алексей Владимирович.
Фото глава региона опубликовал в сообществе «Островский в эфире» в социальных сетях, где ранее смоляне могли увидеть только прямые трансляции и фото с рабочих поездок и мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU