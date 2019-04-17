В Смоленске проходит операция "Светофор"
Автоинспекторы уделят особое внимание соблюдению световых сигналов регулировщика
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске стартовала профилактическая операция «Светофор», сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.
Для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП, автоинспекторы в течение недели (по 23 апреля) будут уделять особое внимание соблюдению водителями сигналов светофора, а также правил остановки и стоянки в районе пешеходных переходов и требования "уступи дорогу".
Под пристальным вниманием автоинспекторов окажутся и пешеходы. напомним, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте наказывается штрафом в 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU