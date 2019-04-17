В Смоленске проходит операция "Светофор"

17 Апр 10:08 2019-04-17T10:08:21+03:00

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В Смоленске стартовала профилактическая операция «Светофор», сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

Для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП, автоинспекторы в течение недели (по 23 апреля) будут уделять особое внимание соблюдению водителями сигналов светофора, а также правил остановки и стоянки в районе пешеходных переходов и требования "уступи дорогу".

Под пристальным вниманием автоинспекторов окажутся и пешеходы. напомним, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте наказывается штрафом в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU