Смолянина едва не зарезали из-за посылки
Житель Смоленска зашел с посылкой в подъезд и едва не лишился жизни - на мужчину напал грабитель с ножом, сообщает региональное УМВД.
Инцидент произошел в Промышленном районе города. Нападавший три раза ударил мужчину в живот и, забрав посылку, скрылся. Добычей грабителя стали педали орт велосипеда.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Вычислить и задержать подозреваемого стражам порядка помогли камеры видеонаблюдения. Налетчика задержали - им оказался ранее судимый местный житель.У задержанного изъят складной нож со следами крови.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет
ИСТОЧНИК KP.RU