2019-04-17T12:44:50+03:00
Происшествия

Смолянина едва не зарезали из-за посылки

На мужчину напал грабитель
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
Изменить размер текста:

Житель Смоленска зашел с посылкой в подъезд и едва не лишился жизни - на мужчину напал грабитель с ножом, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Промышленном районе города. Нападавший три раза ударил мужчину в живот и, забрав посылку, скрылся. Добычей грабителя стали педали орт велосипеда.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вычислить и задержать подозреваемого стражам порядка помогли камеры видеонаблюдения. Налетчика задержали - им оказался ранее судимый местный житель.У задержанного изъят складной нож со следами крови.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей