Смолянина едва не зарезали из-за посылки

17 Апр 12:44 2019-04-17T12:44:50+03:00

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Житель Смоленска зашел с посылкой в подъезд и едва не лишился жизни - на мужчину напал грабитель с ножом, сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Промышленном районе города. Нападавший три раза ударил мужчину в живот и, забрав посылку, скрылся. Добычей грабителя стали педали орт велосипеда.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вычислить и задержать подозреваемого стражам порядка помогли камеры видеонаблюдения. Налетчика задержали - им оказался ранее судимый местный житель.У задержанного изъят складной нож со следами крови.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU