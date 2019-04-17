Смоленский зоопарк принимает угощения для своих питомцев
Благотворительная акция пройдет по 31 мая
ФОТО: pixabay.com
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Жители Смоленска могут принять участие в благотворительной акции по сбору вкусняшек для обитателей Смоленского зоопарка.
С апреля и до конца мая все желающие могут принести на корм животным фрукты и сухофрукты, несоленые семечки и орехи.
Уточнить, что еще любят местные обитатели, можно у сотрудников зоопарка по телефону: 55-21-96 или 52-36-80.
Приносить вкусняшки по адресу: ул. Памфилова 3б. ежедневно с 10.00 до 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU