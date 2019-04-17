Смоленский зоопарк принимает угощения для своих питомцев

17 Апр 13:47 2019-04-17T13:55:50+03:00

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Жители Смоленска могут принять участие в благотворительной акции по сбору вкусняшек для обитателей Смоленского зоопарка.

С апреля и до конца мая все желающие могут принести на корм животным фрукты и сухофрукты, несоленые семечки и орехи.

Уточнить, что еще любят местные обитатели, можно у сотрудников зоопарка по телефону: 55-21-96 или 52-36-80.

Приносить вкусняшки по адресу: ул. Памфилова 3б. ежедневно с 10.00 до 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU