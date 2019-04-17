Медаль «Патриот Смоленщины» утвердили в Смоленской области
В Смоленской области утвердили новую награду - медаль «Патриот Смоленщины». Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Островский, опубликовано и постановление областной думы.
Отмечать наградой планируется за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи, возрождение и сохранение культурных традиций, проявление патриотизма в служебной, общественной, военной и трудовой деятельности.
Удостоить такой медали в исключительных случаях могут даже иностранцев.
Справка
Медаль состоит из основы (пластина круглой формы диаметром 32 мм) и пятиугольной колодки, соединенных между собой при помощи ушка и кольца золотистого цвета.
На лицевой стороне медали в самом центре - рельефное изображение фрагмента памятника героям 1812 года, а в нижней- надпись: «ПАТРИОТ СМОЛЕНЩИНЫ». На оборотной стороне медали надпись гласит: «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЕ ПРЕВОЗМОЖЕТ».
Награждать данной медалью будут за проявление патриотизма в служебной, общественной, военной и трудовой деятельности, за вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и возрождение и сохранение культурных традиций. Удостоить данной награды в особых случаях могут и житлей других регионов и даже иностранцев.
Фото: smolpatriot.ru
ИСТОЧНИК KP.RU