2019-04-17T15:06:22+03:00
Общество

Медаль «Патриот Смоленщины» утвердили в Смоленской области

Удостоить наградой в особых случаях могут даже иностранцев
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smolpatriot.ruФОТО: smolpatriot.ru
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В Смоленской области утвердили новую награду - медаль «Патриот Смоленщины». Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Островский, опубликовано и постановление областной думы.

Отмечать наградой планируется за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи, возрождение и сохранение культурных традиций, проявление патриотизма в служебной, общественной, военной и трудовой деятельности.

Удостоить такой медали в исключительных случаях могут даже иностранцев.

Справка

Медаль состоит из основы (пластина круглой формы диаметром 32 мм) и пятиугольной колодки, соединенных между собой при помощи ушка и кольца золотистого цвета.

На лицевой стороне медали в самом центре - рельефное изображение фрагмента памятника героям 1812 года, а в нижней- надпись: «ПАТРИОТ СМОЛЕНЩИНЫ». На оборотной стороне медали надпись гласит: «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЕ ПРЕВОЗМОЖЕТ».

Награждать данной медалью будут за проявление патриотизма в служебной, общественной, военной и трудовой деятельности, за вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и возрождение и сохранение культурных традиций. Удостоить данной награды в особых случаях могут и житлей других регионов и даже иностранцев.

Фото: smolpatriot.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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