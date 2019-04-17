Улицы Смоленска будут мыть шампунем

17 Апр 16:30 2019-04-17T16:30:21+03:00

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С конца апреля в Смоленске начнется помывка улиц специальным безопасным для окружающей среды шампунем, сообщает пресс-служба горадминистрации. Глава Смоленска Андрей Борисов поставил перед коммунальщиками задачу очистить городские улицы от мусора и пыли к 1 мая.

Мойка осуществляется только на улицах, имеющих ливневую канализацию, для обеспечения стока воды. Коммунальщики проводят влажную уборку таким образом, чтобы загрязнения не попадали на тротуары и полосы зеленых насаждений.

Как отмечают в мэрии, уборка ведется круглосуточно, каждый день на чистку улиц выходит 40 единиц спецтехники, уже вывезено 8 000 кубов песка (зимой для борьбы с гололедом использовано 12 000 кубов). Кроме этого в каждом районе областного центра проходят субботники.

ИСТОЧНИК KP.RU