Незнакомец предложил смолянке помощь, а сам ограбил ее

17 Апр 20:40 2019-04-17T20:40:02+03:00

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32-летний житель Смоленска пойдет под суд за грабеж: мужчина предложил девушке помочь, а сам отобрал у нее украшения и телефон.

Как сообщает региональное УМВД, в ночном клубе подозреваемый увидел, как одна из девушек упала и предложил подвезти ее до больницы. Девушка согласилась, но потом поняла, что незнакомец везет ее в неизвестном направлении.

«Испугавшись противоправных действий со стороны мужчины, потерпевшая сняла с себя золотые украшения и передала злоумышленнику, который скрылся с похищенным", - отметили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Подозреваемого удалось задержать, но все похищенное он уже продал, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU