2019-04-17T21:05:56+03:00
Общество

За 5 лет в Смоленске планируют отремонтировать 87 улиц

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске до 2024 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 87 улиц. Об этом стало известно на встрече главы города Андрея Борисова с городскими активистами.

В 2019 году планируется масштабный ремонт на проспекте Гагарина, Колхозной площади, улицах Крупской, Багратиона и многих других.

В ходе беседы Андрей Борисов подтвердил озвученное им ранее намерение создать в Смоленске выделенную полосу для общественного транспорта. Эту идею попытаются реализовать также в рамках ремонта на проспекте Гагарина и Трамвайном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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