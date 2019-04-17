За 5 лет в Смоленске планируют отремонтировать 87 улиц

17 Апр 21:05 2019-04-17T21:05:56+03:00

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В Смоленске до 2024 года в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 87 улиц. Об этом стало известно на встрече главы города Андрея Борисова с городскими активистами.

В 2019 году планируется масштабный ремонт на проспекте Гагарина, Колхозной площади, улицах Крупской, Багратиона и многих других.

В ходе беседы Андрей Борисов подтвердил озвученное им ранее намерение создать в Смоленске выделенную полосу для общественного транспорта. Эту идею попытаются реализовать также в рамках ремонта на проспекте Гагарина и Трамвайном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU