Экспресс социальной помощи. Смоленские волонтеры отправятся по деревням

17 Апр 21:39 2019-04-17T21:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленские единороссы запустили новый проект «Забота»: волонтеры будут выезжать в села и помогать одиноким пожилым людям и малообеспеченным семьям.

Запуск нового направления курировал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Совместно с руководителем регионального исполкома Партии Андреем Ширяевым оказал материальную помощь в подготовке к первой поездке волонтеров в деревню Дубровка Демидовского района: команда «Заботы» приехала с необходимым инвентарем, подарками и вкусными угощениями для местных жителей.

Здесь «заботливый десант» помог женщине-инвалиду с уборкой в доме и покраской стен, раздал подарки многодетным семьям, а в местном Доме культуры организовал передвижной салон красоты.

ФОТО: smolensk.er.ru

«Проект «Забота» — своеобразный «экспресс социальной помощи», который будет двигаться по Смоленской области, обучая тому, как можно проявить внимание и заботу. И, надеюсь, в следующий раз, не дожидаясь нашей команды волонтёров, жители сами захотят помочь тем, кто живет рядом», — отметила руководитель направления, депутат облдумы и координатор поискового движения в регионе Нина Куликовских.

ФОТО: smolensk.er.ru

ИСТОЧНИК KP.RU