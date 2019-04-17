2019-04-17T21:41:52+03:00
Общество

Экспресс социальной помощи. Смоленские волонтеры отправятся по деревням

Добровольцы будут помогать одиноким старикам и малообеспеченным семьям
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ФОТО: smolensk.er.ruФОТО: smolensk.er.ru
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Смоленские единороссы запустили новый проект «Забота»: волонтеры будут выезжать в села и помогать одиноким пожилым людям и малообеспеченным семьям.

Запуск нового направления курировал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Совместно с руководителем регионального исполкома Партии Андреем Ширяевым оказал материальную помощь в подготовке к первой поездке волонтеров в деревню Дубровка Демидовского района: команда «Заботы» приехала с необходимым инвентарем, подарками и вкусными угощениями для местных жителей.

Здесь «заботливый десант» помог женщине-инвалиду с уборкой в доме и покраской стен, раздал подарки многодетным семьям, а в местном Доме культуры организовал передвижной салон красоты.

ФОТО: smolensk.er.ru

ФОТО: smolensk.er.ru

«Проект «Забота» — своеобразный «экспресс социальной помощи», который будет двигаться по Смоленской области, обучая тому, как можно проявить внимание и заботу. И, надеюсь, в следующий раз, не дожидаясь нашей команды волонтёров, жители сами захотят помочь тем, кто живет рядом», — отметила руководитель направления, депутат облдумы и координатор поискового движения в регионе Нина Куликовских.

ФОТО: smolensk.er.ru

ФОТО: smolensk.er.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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