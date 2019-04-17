Экспресс социальной помощи. Смоленские волонтеры отправятся по деревням
Смоленские единороссы запустили новый проект «Забота»: волонтеры будут выезжать в села и помогать одиноким пожилым людям и малообеспеченным семьям.
Запуск нового направления курировал секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Совместно с руководителем регионального исполкома Партии Андреем Ширяевым оказал материальную помощь в подготовке к первой поездке волонтеров в деревню Дубровка Демидовского района: команда «Заботы» приехала с необходимым инвентарем, подарками и вкусными угощениями для местных жителей.
Здесь «заботливый десант» помог женщине-инвалиду с уборкой в доме и покраской стен, раздал подарки многодетным семьям, а в местном Доме культуры организовал передвижной салон красоты.
ФОТО: smolensk.er.ru
«Проект «Забота» — своеобразный «экспресс социальной помощи», который будет двигаться по Смоленской области, обучая тому, как можно проявить внимание и заботу. И, надеюсь, в следующий раз, не дожидаясь нашей команды волонтёров, жители сами захотят помочь тем, кто живет рядом», — отметила руководитель направления, депутат облдумы и координатор поискового движения в регионе Нина Куликовских.
ФОТО: smolensk.er.ru
ИСТОЧНИК KP.RU