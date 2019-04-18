2019-04-18T07:07:33+03:00
Общество

Жители улицы Лавочкина в Смоленске задыхаются от пыли

Местные жители призывают коммунальщиков и городские власти вспомнить о них
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: vk.com/black.smolenskФОТО: vk.com/black.smolensk
Изменить размер текста:

В Смоленске жители улиц Лавочкина и Городянского задыхаются от пыли. В соцсетях люди обратились к коммунальщикам с призывом вспомнить о них.

- Уже скоро закончится уборка дорог от песка, а у нас на Лавочкина и Городнянского даже не начинали. Мы задыхаемся от пыли! - написали горожане в группе " Черный список. Смоленск" во "ВКонтакте".

Напомним, глава города Андрей Борисов поручил убрать песок и пыль с городских улиц до 1 мая. А в конце апреля в городе на центральных улицах с ливневками проведут помывку дороги с помощью шампуня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей