Жители улицы Лавочкина в Смоленске задыхаются от пыли
Местные жители призывают коммунальщиков и городские власти вспомнить о них
ФОТО: vk.com/black.smolensk
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В Смоленске жители улиц Лавочкина и Городянского задыхаются от пыли. В соцсетях люди обратились к коммунальщикам с призывом вспомнить о них.
- Уже скоро закончится уборка дорог от песка, а у нас на Лавочкина и Городнянского даже не начинали. Мы задыхаемся от пыли! - написали горожане в группе " Черный список. Смоленск" во "ВКонтакте".
Напомним, глава города Андрей Борисов поручил убрать песок и пыль с городских улиц до 1 мая. А в конце апреля в городе на центральных улицах с ливневками проведут помывку дороги с помощью шампуня.
ИСТОЧНИК KP.RU