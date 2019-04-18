Жители улицы Лавочкина в Смоленске задыхаются от пыли

18 Апр 07:06 2019-04-18T07:07:33+03:00

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В Смоленске жители улиц Лавочкина и Городянского задыхаются от пыли. В соцсетях люди обратились к коммунальщикам с призывом вспомнить о них.

- Уже скоро закончится уборка дорог от песка, а у нас на Лавочкина и Городнянского даже не начинали. Мы задыхаемся от пыли! - написали горожане в группе " Черный список. Смоленск" во "ВКонтакте".

Напомним, глава города Андрей Борисов поручил убрать песок и пыль с городских улиц до 1 мая. А в конце апреля в городе на центральных улицах с ливневками проведут помывку дороги с помощью шампуня.

ИСТОЧНИК KP.RU