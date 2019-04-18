2019-04-18T10:16:27+03:00
Общество

За сутки в Смоленской области зафиксирован 71 пал травы

МЧС призывает жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ГУ МЧС по Смоленской областиФОТО: ГУ МЧС по Смоленской области
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За сутки в Смоленской области зафиксирован 71 пал травы, пройденная огнем площадь составила 191,4 гектара, сообщает региональное управление МЧС.

"На самом деле это пугающие цифры. По сухой траве пламя распространяется со скоростью 1 метр в секунду. От костра огонь может перекинуться на лес, садовые домики и жилые дома. Гибнут насекомые животные, могут пострадать люди", - отмечают в ведомстве и призывают смолян соблюдать меры пожарной безопасности.

Пожарные призывают не разжигать костры, не жечь траву и мусор, не производить сельхозпалов.

С начала года огонь уже прошелся по 3130 гектарам земли. В лидерах по загоранию травы остаются Смоленск, Смоленский район, а также Рославльский, Починсковский и Ярцевский районы. На указанные муниципальные образования приходится более 65% всех загораний сухой травы.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

- для граждан от 2 до 3 тысяч рублей,

- для должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей,

- для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей,

- для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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