Мелкое ДТП в Смоленске собрало огромную пробку
Проезд затруднен по улицам Кирова и Шевченко
ФОТО: Виталий МАКСИМОВ/vk.com/drive2_smolensk
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В Смоленске утреннее мелкое ДТП собрало огромную пробку. Вереница машин едва тянется по улицам Шевченко и Кирова в направлении проспекта Гагарина, занято две полосы, сообщают автомобилисты в соцсетях.
Авария произошла на улице Кирова недалеко от гостиницы "Арена", а пробка собирается уже от перекрестка Шевченко-Румянцеева
"Шевченко стоит! 58 минут от "Макси" до перекрестка на физы", - сообщил один из водителей в группе drive2_smolensk во "ВКонтакте".
ФОТО: Валерии Баландиной/ vk.com/drive2_smolensk
ИСТОЧНИК KP.RU