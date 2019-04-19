Мелкое ДТП в Смоленске собрало огромную пробку

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-19T09:11:06+03:00

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В Смоленске утреннее мелкое ДТП собрало огромную пробку. Вереница машин едва тянется по улицам Шевченко и Кирова в направлении проспекта Гагарина, занято две полосы, сообщают автомобилисты в соцсетях.

Авария произошла на улице Кирова недалеко от гостиницы "Арена", а пробка собирается уже от перекрестка Шевченко-Румянцеева

"Шевченко стоит! 58 минут от "Макси" до перекрестка на физы", - сообщил один из водителей в группе drive2_smolensk во "ВКонтакте".

ФОТО: Валерии Баландиной/ vk.com/drive2_smolensk

ИСТОЧНИК KP.RU