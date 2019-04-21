Жительница Смоленской области обманула организацию, выдающую микрозаймы

21 Апр 09:42 2019-04-21T09:42:14+03:00

Женщина взяла кредит, заранее зная, что выплачивать его не будет

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27-летняя жительница Рославля пойдет под суд за мошенничество в сфере кредитования - женщина обманула организацию, выдающую микрозаймы через Интернет, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Оформляя кредит на 14 000 рублей, подозреваемая предоставила информацию о месте работы, хотя на самом деле постоянной работы не имела. Деньги она, как выяснилось, возвращать не собиралась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU