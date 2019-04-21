2019-04-21T09:42:14+03:00
Происшествия

Жительница Смоленской области обманула организацию, выдающую микрозаймы

Женщина взяла кредит, заранее зная, что выплачивать его не будет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

27-летняя жительница Рославля пойдет под суд за мошенничество в сфере кредитования - женщина обманула организацию, выдающую микрозаймы через Интернет, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Оформляя кредит на 14 000 рублей, подозреваемая предоставила информацию о месте работы, хотя на самом деле постоянной работы не имела. Деньги она, как выяснилось, возвращать не собиралась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей