2019-04-21T10:17:24+03:00
Происшествия

Смоляне спасли соседку во время пожара

Женщину госпитализировали с ожогами
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: /pixabay.comФОТО: /pixabay.com
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Вечером 20 апреля в Смоленске в одном из домов на улице Генерала Лукина произошел пожар. Соседям удалось до приезда пожарных вывести из горячей квартиры женщину и спасти ей тем самым жизнь, сообщает региональное МЧС.

- Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Горел диван. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры, - отметили в пресс-службе ведомства.

Возгорание соседи успели ликвидировать подручными средства еще до приезда пожарных расчетов. Пострадавшей 45 лет. Женщину госпитализировали с ожогами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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