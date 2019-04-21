Смоляне спасли соседку во время пожара
Женщину госпитализировали с ожогами
ФОТО: /pixabay.com
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Вечером 20 апреля в Смоленске в одном из домов на улице Генерала Лукина произошел пожар. Соседям удалось до приезда пожарных вывести из горячей квартиры женщину и спасти ей тем самым жизнь, сообщает региональное МЧС.
- Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Горел диван. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры, - отметили в пресс-службе ведомства.
Возгорание соседи успели ликвидировать подручными средства еще до приезда пожарных расчетов. Пострадавшей 45 лет. Женщину госпитализировали с ожогами.
ИСТОЧНИК KP.RU