Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей

21 Апр 21:04 2019-04-21T21:04:53+03:00

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79-летняя пенсионерка из Гагаринского района стала жертвой телефонного мошенника и лишилась 80 тыс. рублей.

Женщине позвонил некий человек и, представившись ее внуком, попросил в долг денег. Вместо того, чтобы перезвонить самой внуку или детям, пенсионерка сразу перевела деньги на указанный номер телефона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску. с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний гражданин. Мужчина рассказал полицейским, что на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже электрооборудования. Он связался с продавцом и уточнил детали покупки и доставки товара. Покупатель перевел полную стоимость транспорфматоров – 460 тысяч рублей. После совершения транзакции злоумышленник перестал выходить на связь. По указанному факту полицейские проводят проверку.

Факт мошеннических действий зарегистрирован в дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский». За помощью в полицию обратилась 79-летняя женщина. Потерпевшая рассказала полицейским, что он ей позвонил мужчина, который представился ее внуком и попросил денег в долг. Пенсионерка, поверив звонившему, перевела 80 тысяч рублей на указанный номер мобильного телефона.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гагаринский» УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU