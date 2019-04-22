В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Разрушается облицовка "Атмосферы"
Фото: vk.com/black.smolensk
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В Смоленске у торгового центра "Атмосфера" на проспекте Гагарина 2 под ноги прохожим сыпется штукатурка с фасада, сообщают очевидцы в соцсетях.
Речь идет о части здания рядом с автобусной остановкой. Облицовка сыпется прямо на тротуар .
«А теперь представьте, что это упало кому-нибудь на голову», — пишет автор фото в группе "Черный список. Смоленск" в социальной сети "ВКонтакте".
Подписчики паблика уже шутят: "плохая у них там атмосфера".
ИСТОЧНИК KP.RU