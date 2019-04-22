2019-04-22T07:44:02+03:00
Общество

Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА

Соответствующее свидетельство парк получил 12 апреля
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ВикипедияФОТО: Википедия
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Смоленский Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" стал членом Российской Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов (РАППА). Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсетях.

Среди основных направлений работы РАППА - внедрение стандартов и других нормативных документов, предназначенных для обеспечения безопасности посетителей аттракционов и и сертификация персонал индустрии развлечений и проводит международную выставку «Аттракционы и развлекательное оборудование».

Кстати, онлайн-голосование за логотип Лопатинского сада продолжается.

ФОТО: vk.com/smolpark

ФОТО: vk.com/smolpark

ИСТОЧНИК KP.RU

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