Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
Соответствующее свидетельство парк получил 12 апреля
ФОТО: Википедия
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Смоленский Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" стал членом Российской Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов (РАППА). Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсетях.
Среди основных направлений работы РАППА - внедрение стандартов и других нормативных документов, предназначенных для обеспечения безопасности посетителей аттракционов и и сертификация персонал индустрии развлечений и проводит международную выставку «Аттракционы и развлекательное оборудование».
Кстати, онлайн-голосование за логотип Лопатинского сада продолжается.
ФОТО: vk.com/smolpark
ИСТОЧНИК KP.RU