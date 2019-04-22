2019-04-22T08:52:14+03:00
Происшествия

Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома

Инцидент произошел в одной из деревень Гагаринского района
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/overheardgagarinФОТО: vk.com/overheardgagarin
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В деревне Черногубцево Гагаринского района пал сухой травы едва не уничтожил два жилых дома, сообщают местные жители во "ВКонтакте" в группе "Подслушано Гагарин".

Инцидент произошел на выходных, и жители деревни были дома. Тужить огонь им пришлось своими силами. В будни, когда все на работе, отстаивать дома было бы некому.

"Люди! Не поджигайте траву!!! Из-за этого может случиться огромная беда. Сегодня благодаря быстрой реакции и сплоченности жителей "отвоевали " у огня дом родителей и соседей. Страшно представить последствия, если бы это случилось в будни и многие были бы на работе... Пожарных машин не было, все тушили квартиру в городе", - написала одна из местных жительниц.

Напомним, поджигание сухой травы наказывается штрафами, а если пострадает кто-то из людей - ответственность будет уже уголовной.

Во избежание трагедии, собственникам участком рекомендуют окашивать прилегающую территорию, следить чтобы не скапливался мусор и по возможности прокапывать шиирокую ограждающую полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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