Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
В деревне Черногубцево Гагаринского района пал сухой травы едва не уничтожил два жилых дома, сообщают местные жители во "ВКонтакте" в группе "Подслушано Гагарин".
Инцидент произошел на выходных, и жители деревни были дома. Тужить огонь им пришлось своими силами. В будни, когда все на работе, отстаивать дома было бы некому.
"Люди! Не поджигайте траву!!! Из-за этого может случиться огромная беда. Сегодня благодаря быстрой реакции и сплоченности жителей "отвоевали " у огня дом родителей и соседей. Страшно представить последствия, если бы это случилось в будни и многие были бы на работе... Пожарных машин не было, все тушили квартиру в городе", - написала одна из местных жительниц.
Напомним, поджигание сухой травы наказывается штрафами, а если пострадает кто-то из людей - ответственность будет уже уголовной.
Во избежание трагедии, собственникам участком рекомендуют окашивать прилегающую территорию, следить чтобы не скапливался мусор и по возможности прокапывать шиирокую ограждающую полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU