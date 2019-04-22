На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка

22 Апр 09:35 2019-04-22T09:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 21 апреля на трассе М1 в Кардымовском районе Смоленской области столкнулись тягач MAN и BMW. По счастливой случайности обошлось без жертв, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на 356-м километре около 18.00. По предварительной информации, 47-летний водитель большегруза при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил легковушке.

В результате столкновения водитель легковой иномарки и его пассажирка (34 и 35 лет) получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU