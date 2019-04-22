Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля

22 Апр 12:30 2019-04-22T12:30:08+03:00

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В Смоленске отопительный сезон 2018/2019 в жилых домах планируют завершить 24 апреля. Как сообщают в горадминистрации, требуемый для этого температурный режим на улице уже установился, и в ближайшее глава города подпишет соответствующее постановление.

При этом в социальных учреждениях отопление планируют отключить не ранее 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU