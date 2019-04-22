2019-04-22T13:31:23+03:00
Общество

Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком

Пострадавший госпитализирован с сотрясением
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: СУ СК РФ по Смоленской областиФОТО: СУ СК РФ по Смоленской области
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Инцидент в Рославле, где взрослый мужчина так избил подростка, что его госпитализировали с сотрясением, получил широкий общественный резонанс. Следственный комитет инициировал перед прокурором передачу материалов из органов внутренних дел следователю следственного комитета, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Напомним, о произошедшем стало известно из соцсетей. По предварительной информации, возле дома № 20 в 16-м микрорайоне директор расположенного в подвале компьютерного клуба беспричинно избил 14-летнего подростка. Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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