В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
В Краснинском районе Смоленской области по горячим следам раскрыли убийство и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство и разбой 31-летний житель Витебской области, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Убийство произошло 19 апреля. При тушении пожара в сгоревшем доме обнаружили труп. Как потом показала экспертиза, - со следами насильственной смерти. В ходе совместной работы следователей СКР и оперативных сотрудников полиции - установили причастность у убийству уроженца РБ. После задержания подозреваемый признался, что выпивал с хозяином дома, а потом между ними произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина дома, после чего задушил его электрическим кабелем, а покидая место преступления, поджег дом.
22 апреля следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU