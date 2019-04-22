2019-04-22T15:13:43+03:00
Происшествия

В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси

Очередное преступление удалось раскрыть по горячим следам
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Краснинском районе Смоленской области по горячим следам раскрыли убийство и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство и разбой 31-летний житель Витебской области, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Убийство произошло 19 апреля. При тушении пожара в сгоревшем доме обнаружили труп. Как потом показала экспертиза, - со следами насильственной смерти. В ходе совместной работы следователей СКР и оперативных сотрудников полиции - установили причастность у убийству уроженца РБ. После задержания подозреваемый признался, что выпивал с хозяином дома, а потом между ними произошел конфликт. Гость жестоко избил хозяина дома, после чего задушил его электрическим кабелем, а покидая место преступления, поджег дом.

22 апреля следователь СК направит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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