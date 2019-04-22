В Смоленске на набережной высадят ивы
Озеленение планируется на весну-2019
ФОТО: twitter.com/smolnaberezhnay
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В Смоленске этой весной на набережной Днепра планируется высадить молодые ивы. Работы проведут специалисты "Зеленстроя".
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, деревья- не единственное обновление. На набережной в обозримом будущем может появиться кафе. Поиском инвестора городские власти намерены заниматься совместно с региональной администрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU