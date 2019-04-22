2019-04-22T16:35:23+03:00
Общество

В Смоленске на набережной высадят ивы

Озеленение планируется на весну-2019
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: twitter.com/smolnaberezhnayФОТО: twitter.com/smolnaberezhnay
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В Смоленске этой весной на набережной Днепра планируется высадить молодые ивы. Работы проведут специалисты "Зеленстроя".

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, деревья- не единственное обновление. На набережной в обозримом будущем может появиться кафе. Поиском инвестора городские власти намерены заниматься совместно с региональной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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