Житель Смоленска до смерти избил знакомого
Отдых в компании знакомых обернулся для смолянина уголовным делом. Мужчина до смерти избил человека, сообщает региональное УМВД.
Сообщение о произошедшем поступило от медперсонала больницы, куда госпитализировали избитого.
Как оказалось, избитый и подозреваемый отдыхали в одной компании. В ходе употребления алкоголя между ними вспыхнула ссора, а затем и драка. Подозреваемый сильно избил оппонента, но тот обращаться в больницу не стал. Через два дня ему стало хуже, и родственники вызвали скорую. Медикам спасти мужчину не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит срок до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU