Житель Смоленска до смерти избил знакомого

22 Апр 17:47 2019-04-22T17:47:27+03:00

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Отдых в компании знакомых обернулся для смолянина уголовным делом. Мужчина до смерти избил человека, сообщает региональное УМВД.

Сообщение о произошедшем поступило от медперсонала больницы, куда госпитализировали избитого.

Как оказалось, избитый и подозреваемый отдыхали в одной компании. В ходе употребления алкоголя между ними вспыхнула ссора, а затем и драка. Подозреваемый сильно избил оппонента, но тот обращаться в больницу не стал. Через два дня ему стало хуже, и родственники вызвали скорую. Медикам спасти мужчину не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU