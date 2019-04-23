СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-23T09:22:54+03:00

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Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей материального ущерба, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Ранее под колеса машины мужчины попала женщина-пешеход.

- Должник знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но долгое время избегал общения с приставами, - пояснили в УФССП.

По словам представителей службы, приставам пришлось арестовать счета мужчины. С них было списано более 150 тысяч рублей, далее выяснилось, что у смолянина есть машина и три объекта недвижимого имущества. После того, как на них был наложен арест, виновник аварии погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU