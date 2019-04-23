Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:43 2019-04-23T09:18:12+03:00

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Легковушка Datsun столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло у школы №26 вечером 22 апреля.

По словам очевидцев аварии, ДТП привело к пробке на перекрестке с улицы Черняховского на Николаева. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее на трассе М1 в Кардымовском районе Смоленской области столкнулись тягач MAN и BMW. По предварительной информации, 47-летний водитель большегруза при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил легковушке.

ИСТОЧНИК KP.RU