2019-04-23T09:18:12+03:00
Происшествия

Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске

ДТП произошло у школы №26
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Легковушка Datsun столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло у школы №26 вечером 22 апреля.

По словам очевидцев аварии, ДТП привело к пробке на перекрестке с улицы Черняховского на Николаева. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее на трассе М1 в Кардымовском районе Смоленской области столкнулись тягач MAN и BMW. По предварительной информации, 47-летний водитель большегруза при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил легковушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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