СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-23T07:32:23+03:00

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В Смоленске спилят клены, дубы, березы, тополя, липы, сообщает пресс-служба администрации города Смоленска. Часть деревьев признаны аварийными, остальные – нуждаются в обрезке.

По словам сотрудников администрации, работы пройдут у дома №3 на бульваре Гагарина, у дома №60, 62 по Шевченко и на зеленой зоне на склоне от заправки до дома №1 по улице Нахимова.

После завершения работ сотрудники предприятия займутся озеленением города. Так, в апреле, на улицах областного центра появятся около 50-ти саженцев деревьев – на Герцена – 11 каштанов, Тенишевой – 4 клена, Николаева – 5 каштанов, Нарвской – 5 лип, Глинки – 4 липы, Исаковского – 5 лип, Дзержинского – 1 липа, парке Пионеров – 15 рябин.

А 22 апреля масштабное озеленение прошло в сквере "Крылатые земляки". Там высадили более 100 многолетних растений. Среди них - хоста, лилейник, гортензии и форзиции.

ИСТОЧНИК KP.RU