Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
Мужчине не понравилось сделанное в его адрес замечание
ФОТО: pixabay.com.
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Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчине не понравилось сделанное в его адрес замечание - мужчина пришел на массовое мероприятие в ДК Вязьмы в нетрезвом состоянии и курил у всех на глазах.
По словам полицейских, мужчины стали ругаться, а потом подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в сторону местного жителя.
- 34-летний неработающий мужчина задержан. На допросе он признал свою вину и рассказал, что к хулиганству его подтолкнул алкоголь, - пояснили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU