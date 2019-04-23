СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-23T09:15:35+03:00

Мужчине не понравилось сделанное в его адрес замечание

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Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчине не понравилось сделанное в его адрес замечание - мужчина пришел на массовое мероприятие в ДК Вязьмы в нетрезвом состоянии и курил у всех на глазах.

По словам полицейских, мужчины стали ругаться, а потом подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в сторону местного жителя.

- 34-летний неработающий мужчина задержан. На допросе он признал свою вину и рассказал, что к хулиганству его подтолкнул алкоголь, - пояснили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU