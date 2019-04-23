2019-04-23T10:05:08+03:00
Общество

Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»

Акция приурочена к 74-й годовщине Победы в ВОВ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти».ФОТО: Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти». Акция приурочена к 74-й годовщине Победы в ВОВ.

По словам организаторов - пресс-службы СКР, торжественное мероприятие пройдет в 10.00 24 апреля у Вечного огня в Сквере памяти героев. В нем примут участие руководители администрации области и города, регионального парламента, а также ветераны войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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