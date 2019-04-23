В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-23T11:11:06+03:00

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В Вязьме избили трех подростков на дискотеке, сообщает паблик «Черный список Вязьма» соцсети ВКонтакте. Драка произошла 22 апреля у ДК «Юбилейный».

По словам местных жителей, один из детей получил серьезные увечья. Очевидцы случившегося отмечают, что у парня сломан нос.

Подписчики паблика обвиняют в случившемся руководство ДК, которое позволило проводить массовое мероприятие. Другие, напротив, переложили вину на родителей, которые должны были знать, куда идут их дети.

Между тем, региональный следком инициировал проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU