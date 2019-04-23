37 смолян пострадали от укусов клещей
У одного пациента диагностирован бореллиоз
37 смолян пострадали от укусов клещей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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37 смолян пострадали от укусов клещей с начала 2018 года, сообщают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Сред них - 15 детей.
Сотрудники управления отмечают, что у одного человека диагностирован бореллиоз - инфекционное заболевание, при котором поражаются суставы, нервная система и иногда сердце.
- За последнюю неделю наблюдения – с 11 по 17 апреля - за медицинской помощью после укуса клещей обратились 23 человека, в том числе 8 детей, - сообщили в ведомстве.
Эпидемиологи просят жителей региона быть внимательными во время прогулок на природе и применять средства защиты от насекомых.
ИСТОЧНИК KP.RU