СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-23T12:34:35+03:00

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53-летнюю женщину ищут в Смоленской области. Объявление о розыске смолянке появилось утром 23 апреля в группе ПСО «Сальвар».

Сообщается, что женщина невысокого роста, среднего телосложения, с черными мелированными волосами и голубыми глазами ушла из дома в Ярцево и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поисковики отмечают, что смолянка сутулится, может разговаривать сама с собой и, возможно, нуждается в помощи медиков.

Еще одна примета Людмилы Ивановны Ардашовой (Гусаковой) - шрам на большом пальце руки.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

В последний раз жительницу Ярцева видели в зеленой куртке, черных джинсах и коричневых туфлях.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Ивановны, просьба сообщить информацию по телефону: 8(4812) 63-63-33.

Между тем, в настоящее время продолжается поиск подростка, пропавшего 6 апреля в лесу города Демидов. Операция пока не привела ни к какому результату. Родные Владислава Бахова верят, что мальчик жив и готовы отблагодарить людей за информацию о его местонахождении.

ИСТОЧНИК KP.RU