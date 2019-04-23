2019-04-23T12:40:53+03:00
Спорт

В Смоленске планируют открыть отделение керлинга

Обучать спортсменов хотят в спортивной школе по хоккею с шайбой, базирующейся в Ледовом дворце на улице 25 Сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрации Смоленской области.ФОТО: администрации Смоленской области.
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Еще недавно вид спортсменов, энергично натирающих щетками лед, по которому скользят тяжелые диски, вызывал удивление, но сейчас эта дисциплина, вошедшая в программу Олимпийских игр, активно завоевывает мир. Не станет исключением и Смоленск. Обучение керлингу тоже стало предметом обсуждения на совещании в администрации области.

– Керлинг – один из самых молодых видов спорта в России, – отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. – В 2018 году при вашей поддержке, Алексей Владимирович, мы создали Федерацию керлинга Смоленской области, получили аккредитацию. И для того, чтобы федерация успешно развивалась, как и любому виду спорта, ей необходима материально-техническая база. Специалисты уже провели необходимую подготовительную работу. Считаю возможным создать в Смоленске базу для развития этого олимпийского вида спорта, тем более, что потенциал есть, ледовые объекты есть. Это будет совместный проект, где федерация частично взяла бы на себя материально-техническое обеспечение, в частности, приобретение оборудования. Также мы готовы заняться подготовкой кадров.

Начальник Главного управления спорта Эдуард Заенчковский сообщил, что в 2020 году спортшкола по хоккею с шайбой попадает в план модернизации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Благодаря ему можно будет создать специальную зону для занятий керлингом.

Пути решения организационных вопросов наметил Алексей Островский:

– Анна Александровна [Кожурина, заместитель губернатора], в этом году мы вводим дополнительно две ставки в эту школу – прошу подготовить соответствующую служебную записку на мое имя. Пока делаем на хоккейной площадке разметку игрового поля для керлинга, а в 2020 году модернизируем ее и сделаем отдельные площадки для керлинга и для хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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