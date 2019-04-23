23 Апр 16:00 2019-04-23T16:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Территорию Гнездовских курганов планируют защитить от застройки: власти и органы местного самоуправления проведут беседы с местными жителями, сообщает пресс-служба администрации региона. Также будет проведен ряд профилактических мероприятий.

О проблеме заговорили после того, как один из местных жителей повредил часть культурного слоя при строительстве дамбы через русло ручья (подробнее об этом - здесь). Позднее глава региона Алексей Островский во время рабочей поездки посетил комплекс и обратился к прокурору области Евгеннию Полонскому, чтобы ведомство разобралось в ситуации и наказало виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU