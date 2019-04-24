В Смоленской области женщина пострадала при пожаре в жилом доме

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-24T08:21:29+03:00

Пенсионерка с ожогами доставлена в больницу

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В Смоленской области 81-летняя женщина пострадала при пожаре в жилом доме, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в деревне Капустино Новодугинского района в районе 19.00 23 апреля.

По словам спасателей, к моменту прибытия расчетов огнем был охвачен весь деревянный дом. К счастью, находившаяся внутри пенсионерка успела выбежать из строения. Ее с ожогами медики доставили в больницу.

- Огонь удалось потушить, но здание отстоять не удалось, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU