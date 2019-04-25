2019-04-25T06:38:38+03:00
Происшествия

Охранник предприятия в Сафоновском районе украл ворота

Мужчина признался, что деньги ему нужны на личные расходы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Охранник предприятия в Сафоновском районе украл и продал ворота базы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О хищении заявил руководитель организации.

По словам потерпевшего, в ограждении отсутствовало шесть пролетов. Но когда именно они были сняты - неизвестно, так как сам руководитель не часто появлялся на предприятии.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 57-летний местный житель, работавший там сторожем.

- Металлические ворота были найдены в пункте приема металла. Подозреваемый признался, что пошел на преступление, так как ему нужны были деньги, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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