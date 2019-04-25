Охранник предприятия в Сафоновском районе украл ворота
Охранник предприятия в Сафоновском районе украл и продал ворота базы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О хищении заявил руководитель организации.
По словам потерпевшего, в ограждении отсутствовало шесть пролетов. Но когда именно они были сняты - неизвестно, так как сам руководитель не часто появлялся на предприятии.
Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 57-летний местный житель, работавший там сторожем.
- Металлические ворота были найдены в пункте приема металла. Подозреваемый признался, что пошел на преступление, так как ему нужны были деньги, - рассказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU