В Смоленске установят 4 стелы с названиями всех городов воинской славы
Работы оплачивает одна из фирм города
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
В Смоленске появится четыре стелы с названиями всех городов воинской славы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Их установка приурочена к празднованию Дня Победы. Однако когда будет их официальное открытие, не сообщается.
В администрации отмечают, что работы по установке памятных знаков оплачивает одна из фирм города.
В настоящее время уже подготовлены места под памятные знаки. Также рабочие намерены восстановить на аллее провалившуюся брусчатку.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что город готовится к проведению международной акции «Бессмертный полк».
ИСТОЧНИК KP.RU