В Смоленске установят 4 стелы с названиями всех городов воинской славы

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-25T06:48:59+03:00

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В Смоленске появится четыре стелы с названиями всех городов воинской славы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Их установка приурочена к празднованию Дня Победы. Однако когда будет их официальное открытие, не сообщается.

В администрации отмечают, что работы по установке памятных знаков оплачивает одна из фирм города.

В настоящее время уже подготовлены места под памятные знаки. Также рабочие намерены восстановить на аллее провалившуюся брусчатку.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что город готовится к проведению международной акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU