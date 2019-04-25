2019-04-25T06:48:59+03:00
Общество

В Смоленске установят 4 стелы с названиями всех городов воинской славы

Работы оплачивает одна из фирм города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске появится четыре стелы с названиями всех городов воинской славы, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Их установка приурочена к празднованию Дня Победы. Однако когда будет их официальное открытие, не сообщается.

В администрации отмечают, что работы по установке памятных знаков оплачивает одна из фирм города.

В настоящее время уже подготовлены места под памятные знаки. Также рабочие намерены восстановить на аллее провалившуюся брусчатку.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что город готовится к проведению международной акции «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 экологических троп планируют открыть в Смоленской области
В Смоленске двое мужчин сняли с вагонов поезда тормозные колодки
В Смоленской области задержали крупную партию шпика из Германии и Польши
Охранник предприятия в Сафоновском районе украл ворота
В Смоленске планируют создать единую дирекцию парков
В Смоленской области по нацпроекту отремонтируют более 1200 км дорог
В Смоленской области горит завод азотных удобрений
Водопровод на Краснинском шоссе в Смоленске повредили при тушении пожара
В Смоленске временно запретят движение транспорта
Смолянка нашла вора, похитившего ее велосипед
В Смоленске появилась аллея каштанов
В Смоленске произошел порыв водопровода
В Смоленске торговые павильоны уберут с четырех улиц
В Смоленской области женщина пострадала при пожаре в жилом доме
Днем в Смоленске водитель маршрутки сбил собаку на глазах у ребенка
В Смоленске ищут пропавшего мужчину из Беларуси
Власти Смоленска установили мораторий на ярмарку
Территорию Гнездовских курганов планируют защитить от застройки
По факту ДТП с погибшей велосипедисткой под Починком завели дело
В Смоленске готовятся к международной акции «Бессмертный полк»