СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-25T07:19:28+03:00

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В Смоленской области задержали крупную партию шпика из Германии и Польши, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Продукт перевозился тремя партиями с нарушением условий транзита.

По словам сотрудников ведомства, часть груза следовала в Монголию, другая - в Узбекистан.

- Продукт пришлось вернуть отправителю, так как он должен был поставляться не через "Красную горку", а через пункты пропуска, расположенные на внешних границах ЕЭС, - прокомментировали в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU