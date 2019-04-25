В Смоленской области задержали крупную партию шпика из Германии и Польши
Продукт перевозился с нарушением условий транзита
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области задержали крупную партию шпика из Германии и Польши, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Продукт перевозился тремя партиями с нарушением условий транзита.
По словам сотрудников ведомства, часть груза следовала в Монголию, другая - в Узбекистан.
- Продукт пришлось вернуть отправителю, так как он должен был поставляться не через "Красную горку", а через пункты пропуска, расположенные на внешних границах ЕЭС, - прокомментировали в пресс-службе управления.
ИСТОЧНИК KP.RU