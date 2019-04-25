СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-25T08:11:13+03:00

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В Смоленске двое мужчин сняли с вагонов поезда тормозные колодки, рассказал «Комсомольской правде» – Смоленск» старший юристконсульт ЛО МВД России на станции Смоленск Михаил Королев. Орудовали подозреваемые в парке поездов дальнего следования, расположенного в Заднепровском районе Смоленска.

По словам собеседника «КП», двое ранее судимых местных жителя решили сдать колодки на металл. Полученные деньги приятели потратили на спиртное.

- В ближайшее время судьба подозреваемых будет решена. Уголовное дело направлено в городской суд на рассмотрение, - сообщил Михаил Королев.

ИСТОЧНИК KP.RU