В Смоленске двое мужчин сняли с вагонов поезда тормозные колодки
Похищенное подозреваемые сдали на металл
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске двое мужчин сняли с вагонов поезда тормозные колодки, рассказал «Комсомольской правде» – Смоленск» старший юристконсульт ЛО МВД России на станции Смоленск Михаил Королев. Орудовали подозреваемые в парке поездов дальнего следования, расположенного в Заднепровском районе Смоленска.
По словам собеседника «КП», двое ранее судимых местных жителя решили сдать колодки на металл. Полученные деньги приятели потратили на спиртное.
- В ближайшее время судьба подозреваемых будет решена. Уголовное дело направлено в городской суд на рассмотрение, - сообщил Михаил Королев.
ИСТОЧНИК KP.RU