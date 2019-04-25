2019-04-25T16:35:26+03:00
Общество

Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Смоленской области

Новый график вводится до середины мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов. ФОТО: пресс-служба МЖД.В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов в майские праздники, сообщает пресс-служба МЖД. Решение принято в связи планируемым изменением пассажиропотока. Поэтому, планируя свою поездку, пассажирам необходимо внимательно ознакомиться с графиком движения транспорта.

По словам сотрудников компании, поезда, курсирующие по Смоленской области, и соединяющие регион с Брянском и Калугой, перейдут на новый график с 30 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая.

- Изменения произойдет в движении пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках: СмоленскРославль, Рославль – Брянск, СафоновоВязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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