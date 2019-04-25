2019-04-25T15:27:08+03:00
Общество

Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники

Ограничение связано с пожароопасной обстановкой в регионе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники. Ограничение связано с пожароопасной обстановкой в регионе, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Табу действует 21 день и действует с 23 апреля.

Соответствующий приказ подписан руководством департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Таким образом, жителям региона нельзя посещать леса и заезжать в них на машинах, а также разводить костры. Нарушителей ждут штрафы.

- До середины мая съезды в лес с автомобильных дорог будет перекрыты шлагбаумами. А в лесополосе будут дежурить патрули, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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