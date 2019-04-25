25 Апр 16:29 2019-04-25T16:29:30+03:00

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Смолян приглашают в налоговую на публичные обсуждения, сообщает пресс-служба регионального УФНС. 17 мая 2019 года в 14-00 будут рассматриваться вопросы перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в рамках третьего этапа кассовой реформы и новые требования к ККТ по Федеральному закону № 54-ФЗ. Речь также пойдет об оптимизации процедур, связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: совершенствовании процедур государственной регистрации, обеспечении достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц.

Заседание состоится по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 23В. Для приема вопросов налогоплательщиков по 10 мая 2019 года будет организована работа электронного почтового ящика knd.r6700@nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU