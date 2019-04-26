2019-04-26T06:36:07+03:00
Общество

В Смоленске нашли пропавшего парня

30-летний Роман Подлипаев ушел из дома три назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске нашли пропавшего три дня назад 30-летнего Романа Подлипаева. Сообщение об окончании поисков появилось вечером 25 апреля в группе ПСО «Сальвар».

О молодом человеке стало известно через три часа после официального объявления о поисках. По словам добровольцев, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Между тем, продолжаются поиски 17-летнего Владислава Бахова. 27 апреля запланирована поисковая операция в окрестностях Демидова. Добровольцы обращаются ко всем неравнодушным с предложением принять в ней участие.

- Будем рады видеть всех в лесу в субботу. Задачи, скорее всего, найдутся для всех, - пишут участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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