2019-04-26T10:26:57+03:00
Общество

В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР

В передвижных торговых точках будут торговать мороженым и газировкой, как в советскую эпоху
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба городской администрации.ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В Лопатинском саду установили ретро-мобильчики. В передвижных торговых точках будут торговать мороженым и газировкой, напоминая о советской эпохе, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А внешний вид предпринимателей, которые будут вести торговлю, напомнит о заданном времени.

По словам сотрудников администрации, уникальные ларечки займут место устаревших торговых объектов. Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в ближайшее время Лопатинский сад ждут большие перемены. В парке появится больше спортивных объектов, будет отремонтировано Массовое поле и реконструирована центральная клуба. Больше о грядущих переменах здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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