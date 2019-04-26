В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-26T10:26:57+03:00

В передвижных торговых точках будут торговать мороженым и газировкой, как в советскую эпоху

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В Лопатинском саду установили ретро-мобильчики. В передвижных торговых точках будут торговать мороженым и газировкой, напоминая о советской эпохе, сообщает комитет по информационной политике администрации города. А внешний вид предпринимателей, которые будут вести торговлю, напомнит о заданном времени.

По словам сотрудников администрации, уникальные ларечки займут место устаревших торговых объектов. Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в ближайшее время Лопатинский сад ждут большие перемены. В парке появится больше спортивных объектов, будет отремонтировано Массовое поле и реконструирована центральная клуба. Больше о грядущих переменах здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU