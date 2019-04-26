В Смоленской области ребенок разбил окно проходящего поезда

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-26T10:20:54+03:00

14-летний мальчик бросил камень в вагон в присутствии своих друзей

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В Смоленской области школьник разбил окно проходящего поезда: 14-летний мальчик поднял камень с земли и бросил его в вагон проходящего поезда в присутствии своих друзей, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Собеседник издания сообщил, что из людей никто не пострадал. А собственнику – калининградскому пассажирскому депо – причинен вред на сумму четыре тысячи рублей.

В ближайшее время уголовное дело по факту вандализма будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU