2019-04-26T08:36:20+03:00
Общество

Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима

Активное сотрудничество помогло реализовать различные проекты в области спорта, образования и культуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В областной центр приехали студенты и преподаватели из медицинского вуза. С 21 по 26 апреля они будут гостить в нашем городе и изучать опыт работы и учебы.

Сотрудники администрации отмечают, что встречи смолян и сербов стали традиционными с момента заключения договора о дружбе - мая 2009 года. Ранее достигнутые договоренности помогли реализовать различные проекты в области спорта, образования и культуры.

- Традиционными стали встречи на торжественные мероприятия, жители наших городов участвуют в совместных спортивных соревнованиях и международных проектах, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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